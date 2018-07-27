توقيف عنصر دعم للإرهاب بتبسة

تم أمس الخميس توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تبسة، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الفعال للمعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 26 جويلية 2018، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة".

ومن جهة أخرى، "وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من ورقلة وبسكرة، خمسة تجار مخدرات ومهربين اثنين وضبطت (60) كيلوغراما من الكيف المعالج وشاحنة مُحملة بـ(16.6) قنطارا من مادة التبغ، في حين أوقفت مفارز أخرى بتمنراست وعين قزام، سبعة مهربين وضبطت (3.685) أطنان من المواد الغذائية ومعدات التنقيب عن الذهب."

وعلى صعيد أخر، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ(11791) لتر، فيما أحبط حراس السواحل بعنابة، محاولات هجرة غير شرعية لـ (30) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع"، يضيف نفس البيان.