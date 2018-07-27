احتجاج يلغي حفلا فنيا بورقلة

تم أمس الخميس إلغاء حفل غنائي بولاية بورقلة بعد احتجاج عشرات المواطنين.

وتجمع المحتجون قبالة مسرح الهواء الطلق مطالبين بإلغاء الحفل وصرف تلك الأموال في مشاريع تنموية بالولاية.

وكانت أبرز المطالب هي توفير العمل، الحق في السكن، توفير الماء في الحنفيات، كهرباء بدون انقطاعات وتعبيد الطرقات.

للتذكير فإن الحفل من تنظيم الديوان الوطني للثقافة والإعلام ويندرج ضمن القافلة الفنية "لنفرح جزائريا" التي تجوب ولايات الوطن، حيث برمح حفلان بولاية ورقلة يومي 26 و27 جويلية بمسرح هواء الطلق بحي النصر.