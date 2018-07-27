مدرب عالمي يتفق مع زطشي على تدريب الخضر

كشفت قناة النهار بان رئيس الفاف، خير الدين زطشي سيفجر قنبلة حقيقية في الايام القادمة و الكشف عن مدرب الخضر القادم .ووفقا لذات المصدر فان الاتحادية حسمت الامور مع مدرب عالمي،للاشراف على المنتخب الوطني في الفترة القادمة.

واوضحت “النهار” بأن الاسم الذي اتفق مغه زطشي لم يكن في الحسبان وسيسكت جميع المنتقدين ويسعد الانصار.

و من المحتمل جدا الكشف عن الناخب الوطني الجديد الذي سيخلف رابح ماجر هذا الأسبوع و تقديمه للاعلام الوطني