مدن ألمانية تعرض استقبال مزيدا من اللاجئين

وجهت مدن ألمانية، رسالة مشتركة للمستشارة أنغيلا ميركل عرضوا فيها استعدادهم لاستقبال المزيد من اللاجئين الذين يتم انتشالهم عبر عمليات انقاد في البحر المتوسط بعد أن غرقت مراكبهم وباتوا مهددين بالغرق. وطالب عمد هذه المدن، بضرورة استمرار عمليات الانقاذ في البحر المتوسط للمهاجرين المهددين بالغرق وذلك لأسباب إنسانية.

وقال عمد ثلاث مدن ألمانية شهيرة، وهي كولونيا وبون ودوسلدورف، في الرسالة المشتركة الموجهة إلى المستشارة ميركل "نسعى بخطوتنا هذه إلى وضع إشارة من أجل الإنسانية ومن أجل الحق في الحصول على اللجوء ومن أجل دمج اللاجئين في المجتمع"، حسب ما نشر ذلك موقع صحيفة "كولنر شتات انتسايغر".

وتابع مسؤولو المدن الثلاث في رسالتهم "نحن نتفق مع موقفك فيما يخص ضرورة إيجاد حل أوروبي مشترك بشأن استقبال اللاجئين وعملية دراسة طلبات اللجوء إلى جانب مهمة دمج اللاجئين في المجتمعات الأوروبية وفي ما يخص قضية إعادة الذين يتم رفض طلباتهم إلى أوطانهم. وحتى يتم إيجاد حل أوروبي شامل ومشترك، يكون من الضروري جدا استمرار عمليات إنقاذ المهاجرين الذين يتعرضون لخطر الغرق في البحر المتوسط وضمان استقبال من يتم إنقاذه. مدننا، إلى جانب كل المدن الألمانية والبلديات التي أعلنت من قبل عن استعدادها، مستعدة وقادرة على استقبال مزيد من اللاجئين الذين يتم إنقاذهم"، كما ورد في نص الرسالة الموجهة إلى المستشارة ميركل.