مديرية التربية تكرم نجباءها

كرمت مديرية التربية لولاية سطيف تحت اشراف والي الولاية نجباءها من الناجحين في مختلف امتحانات نهاية السنة .بكالوريا .شهادة التعليم المتوسط وشهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي .وقد حققت الولاية نتائج مرضية في كل الأطوار حيث احتلت المرتبة الثانية في شهادته البكالوريا بنسبة 67.33/ وسجلت نسبة 70.31/ في شهادة التعليم المتوسط و87.01 قطفي شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي .ونالت التلميذة يسرى حشايشي من ثانوية اول نوفمبر54 ببلدية صالح باي المرتبة الأولى ولاءيا في شهادة البكالوريا بمعدل 18.85 شعبة علوم تجريبية.