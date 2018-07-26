توزيع 30 ألف وحدة سكنية أوت المقبل والوزير يتوعّد المرقين المتحايلين

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، عن أجندة عمليات توزيع السكنات، ستشمل توزيع 30 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ السكنية عبر عدة ولايات شهر أوت المقبل. إضافة توزيع 1400 وحدة سكنية من صيغة عدل بالعاصمة بداية من الأسبوع القادم، وذلك في إطار برنامج التوزيع الشهري للسكنات الذي سيستمر إلى غاية نهاية السنة .وشدّد عبد الوحيد تمار، خلال حوار أجراه اليوم الخميس، لقناة دزاير نيوز من وهران على هامش افتتاح الورشات التقنية للوكالة الفضائية الجزائرية لقطاع السكن، على حرص الوزارة على المراقبة الدقيقة لعمل الوكالات العقارية، في إطار قمع الغش التحايل في عمليات البناء، موضحا بان عدد السكنات المغشوشة قليلة مقارنة بالعقود الممنوحة للمقاولين و المقدر عددها بـ 300 ألف عقد.

وفي هذا السياق، طالب تمار مسؤولي القطاع بتنظيم زيارات للمجتمع المدني ورجال الاعلام إلى ورشات البناء، ضمانا لشفافية ونزاهة أعمال البناء التي قال بانها تجري تحت اعين مصالح الوزارة في كل الولايات. مؤكدا ان هناك عقوبات صارمة تنتظر المقاولين المتحايلين والتي قد تصل إلى فسخ العقد.