مصلحة الضرائب الإسبانية تدعو لسجن رونالدو سنتان

حيث كشفت صحيفة ''موندو ديبورتيفو'' الإسبانية، أن مصلحة الضرائب الإسبانية أعلنت تأييدها للاتفاق الذي حصل قبل أيام بين ممثلي اللاعب ومكتب المدعي العام بدفع اللاعب لما قيمته 19 مليون أورو كتعويض على تهربه طيلة الفترة الممتدة بين 2011 و2014، لكنها أصرت على عقوبة السجن لمدة عامين في حق اللاعب.

وحسب نفس المصدر، فإن مصلحة الضرائب ترفض رفضا قاطعا من أن يتم الاكتفاء بقبول دفع اللاعب لقيمة 19 مليون أورو فقط مقابل غلق الملف نهائيا، وتصر على منحه مهلة يكون خلالها مطالبا بالاعتراف بالخطأ الذي ارتكبه وإلا سيكون مضطرا لتلقي عقوبة السجن لمدة عامين كاملين.