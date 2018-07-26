بدوي يُستقبل بالاحتجاجات في الجلفة

استقبل منذ ساعتين وزير الداخلية نور الدين بدوي المرفوق بوزير الرّي والفلاحة عبد القادر بوعزقي بصيحات وصرخات المواطنين الذين تجمعوا منذ منتصف النهار بمنطقة "الزميلة" مكان ضريح العقيد أحمد بن الشريف، وحاول جمع من المواطنين اعتراض الوفد الوزاري الذي جاء لتقديم التعازي لعائلة الفقيد ومحاولة لتدارك الخطأ الذي وقعت فيه السلطات المركزية منذ إعلان وفاة العقيد مساء السبت الماضي.

وردد الغاضبون الذي اصطفوا على حافتي الطريق وعلى مسافة أكثر من 300 متر الكثير من العبارات كـ "لماذا لم تعلنوا الحداد" كما فعلتم مع الشخصيات الأخرى" وآخرون رددوا "العقيد رمز شئتم أم أبيتم" وحاول بعض المواطنين اقتحام الحزام الأمني المشكّل من قوات الدرك والشرطة خلال توجه الوفد للضريح من أجل قراءة الفاتحة منددين بما أسموه الحقرة، وصرخ شباب في وجه وزير الداخلية متساءلين كيف تأتون للعزاء بعد أربعة أيام وما معنى هذا التهميش والحقرة للعقيد ومن خلاله حقرة المنطقة بأكمله،ا من جهة أخرى حضر عدد من الأساتذة الجامعيين والدكاترة ووجوه من نخبة ولاية الجلفة من أجل قراءته أمام الوفد الوزاري للفت نظر السلطات المركزية بأن ما حدث مع العقيد أحمد بن الشريف يتجاوز تهميش وإلغاء مسيرة رجل واحد بل هو مساس بتاريخ طويل وعريض من الجهاد والعمل النضالي الذي بدأه أبناء الجلفة منذ المقاومات الشعبية إلى مرحلة الثورة التحريرية وما بعد الثورة وعبر مراحل تشييد الدولة وبناءها.