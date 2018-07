ترامب يهدّد بعقوبات واسعة على تركيا

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الخميس ، بإنزال عقوبات واسعة على تركيا بسبب استمرار اعتقالها قسّا أمريكيا بعد أن اتهمته بالتورط في قضايا إرهاب وتجسس داخل أراضيها.وقال ترامب في تغريدته التي طالب فيها السلطات التركية بالإفراج عن القسّ الأمريكي أندرو برونسون إن الولايات المتحدة "ستفرض عقوبات واسعة على تركيا بسبب استمرار اعتقالها للقسّ أندرو برونسون"، والذي وصفه ترامب بالمسيحي العظيم والإنسان الرائع، وأضاف قول :"إنه يعاني بشدّة ، هذا الرجل المؤمن البريئ يجب أن يطلق سراحه على الفور".

وكانت السلطات القضائية التركية، قد وضعت أمس الأربعاء، القس الأمريكي أندرو برونسون تحت الإقامة الجبرية، بعد أن سجن لنحو سنتين في إطار قضايا تتعلق بالإرهاب والتجسس.

The United States will impose large sanctions on Turkey for their long time detainment of Pastor Andrew Brunson, a great Christian, family man and wonderful human being. He is suffering greatly. This innocent man of faith should be released immediately!