إنهاء مهام جنرالين في وزارة الدفاع الوطني

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مهام جنرالين بوزارة الدفاع ، مثلما سبق وأن انفردت به "البلاد" ، وذلك بموجب مرسومين رئاسين تمّ نشرهما على الجريدة الرسمية في عددها الأخير، ويتعلق الأمر بكل من مدير المصالح المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور ، ومدير الخدمة الوطنية اللواء محمد الصالح بن بيشة .

وتمّ تعيين اللواء مهني فرحاح مديرا للمصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني خلفا للواء بودواور ، بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جويلية ، صدر في العدد الأخير ( العدد 45 ) للجريدة الرسمية ، فيما تمّ تعيين اللواء بن عيسى حمادي مديرا للخدمة الوطنية بذات الوزارة خلفا لسابقه اللواء بن بيشة ، وذلك بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ بنفس اليوم .

وحسب ما جاء في نص المرسومين الرئاسيين الصادرين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ، فقد باشر اللواء حمادي واللواء فرحاح مهامهما بداية من 05 جويلية الجاري.