Ooredoo تعزّز اداءاتها بفضل استراتيجية رقمية مُبتكرة وتغطية وطنية بالجيل الرابع

تم اليوم، الخميس 26 جويلية 2018، الإعلان عن النتائج المالية للسداسي الأول لسنة 2018 لـ Ooredoo الجزائر. مع نهاية هذه الفترة، واصلت Ooredoo الجزائر، الفرع الجزائري لمجموعة Ooredoo، اداءاتها معززة بذلك مكانتها في السوق الوطنية للهاتف النقال. هذه الحصيلة هي نتيجة الدينامية التسويقية التي تبنّتها Ooredoo، والتي ترمي الى الإجابة للطلب المتنامي لزبائنها، لا سيما من خلال تحديث شبكة التغطيةG 4، المتوفرة في 48 ولاية، وعروضهاG 4 بميزات للبيانات والمكالمات مبتكرة، فضلا عن إسهامها داخل المجتمع كشركة مواطنة ومسؤولة.

بالأرقام، بلغت إيرادات Ooredoo (الجزائر) 44,2 مليار دينار جزائري خلال السداسي الأول لسنة 2018.

قُدرت الإيرادات المحققة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بـ 17,5 مليار دينار جزائري في السداسي الأول لسنة 2018.كما بلغت استثمارات Ooredoo (الجزائر) خلال السداسي الأول من السنة الجارية 7,8 مليار دينار جزائري لاسيما في تحديث وتعزيز شبكتها للجيل الثالث والرابع، مقابل 3,5مليار دينار جزائري في نفس الفترة من سنة 2017.

بلغت قاعدة الزبائن 13,6 مليون مشترك الى نهاية جوان 2018. تواصل Ooredoo هذا العام في توجيه سياستها التنموية نحو الرقمنة في سياق استراتيجيتها لتعميم الإنترنت ذات التدفق العالي لدى الجزائريين. استراتيجية قائمة على شبكة الجيل الرابع G4 منتشرة عبر كامل الولايات اﻟ 48. تعكس نتائج Ooredoo الجزائر للسداسي الأول من عام 2018 نجاعة استراتيجيتها الاستثمارية على المدى البعيد في الجزائر ورغبتها في تمكين الزبون الجزائري من الاستفادة من التفوق والخبرة التكنولوجية لمجموعة ذات بُعد عالمي.