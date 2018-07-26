نسيج:مصنع غليزان يصدر أول شحنة نحو أوروبا

تم اليوم الخميس بالمنطقة الصناعية سيدي خطاب بولاية غليزان تصدير أول شحنة من خيوط النسيج من المجمع الصناعي الجزائري-التركي "طيال" نحو أربع دول أوروبية وذلك بإشراف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي.

وقال الوزير لدى إشرافه على تصدير هذه الشحنة التي يبلغ حجمها 200 طن من خيوط النسيج (11حاوية) نحو تركيا وبلجيكا والبرتغال وبولونيا أن "لهذه الخطوة الأولى أهمية كبيرة في تنويع الصادرات الوطنية والتقليل تدريجيا من التبعية للمحروقات."

وأكد السيد يوسفي أن "هذا المركب الصناعي الذي بإمكانه أن يشغل 10 ألاف عامل في سنتين أو ثلاث سنوات و25 ألف عامل في غضون 5 أو 6 سنوات سيساهم في توسيع قائمة المواد الصناعية التي تصدرها الجزائر والتي تضم حاليا مواد البناء والمواد الالكترونية والغذائية والحديد والصلب."