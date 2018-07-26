زعلان يدشن عدة مشاريع في العاصمة (صور)

دشن وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان الطريق الازدواجية فنتان فراش بواد قريش على مسافة 10كلم مع حماية المنحدر لتهيئة المركب الرياضي.

وأشرف زعلان اليوم الخميس خلال زيارة عمل بولاية الجزائر على تدشين مشروع تهيئة شاطئ النخيل وحماية الشاطئ البحري بزرالدة.

كما وضع الوزير حيز الخدمة الطريق السريع الرابط بين الطريق الاجتنابي الجنوبي دار البيضاء – بن عكنون والطريق السريع الاجتنابي الثاني زرالدة – بودواو نحو الطريق السيار شرق غرب على مسافة 08كلم .

وفي ختام زيارته، قام زعلان بتدشين مشروع ازدواجية الطريق الولائي رقم 121(عين طاية –الرويبة –الطريق الوطني رقم 61) والطريق الإجتنابي لرويبة على مسافة 11 كلم، كما وضع بلدية باب الزوار حيز الخدمة ازدواجية الطريق الولائي 1و2 بين باب الزوار والمنظر الجميل على مسافة 03كلم.