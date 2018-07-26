أكثر من 3500 طالب اختاروا تخصصاتهم الجامعية خلال ساعات

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن أكثر من 3500 حامل لشهادة الباكالوريا سجلوا أنفسهم خلال الساعات الأولى من فتح الأرضية المخصصة للتسجيلات الأولية.

وأشار حجار اليوم الخميس على هامش إعطائه إشارة الانطلاقة الرسمية للتسجيلات الأولية للطلبة الجدد لحاملي شهادة البكالوريا من جامعة الجزائر2 ببوزريعة، أن الجامعات الجزائرية قد جندت كل مسؤوليها وأعوانها المتخصصين من أجل مد يد العون للطلبة الجدد في تسجيلاتهم الأولية وإعطاء لهم النصائح الضرورية في اختياراتهم، مشيرا أن 65 ألف طالب قام بفتح الأرضية المخصصة لهذه العملية منذ افتتاحها صباح اليوم إلى غاية الساعة 11 عبر الوطن، في حين تم تسجيل أكثر 3500 طالب.

وأوضح الوزير أن الطلبة الجدد ليسوا مجبرين على الذهاب إلى الجامعات من أجل التسجيل بل عليهم فقط تحميل التطبيق الذي تم إرساله عن طريق رسائل بالهاتف والتسجيل.