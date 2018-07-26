"هاكر" من المسيلة يشنّ 49 هجوما إلكترونيا على بنك الخليج

التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة بئر مراد رايس أمس الأربعاء عقوبة السجن لمدة سنة مع دفع غرامة بقيمة 50 ألف دينار جزائري ضد "هاكر" من ولاية المسيلة حاول اختراق بنك الخليج الجزائر لتحويل مبالغ ضخمة من حسابات زبائن البنك .

وحسب ما نقله موقع متخصص، فقد كان المتهم وراء 49 محاولة اختراق لبنك الخليج الجزائر تمت في خلال ليلة واحدة بحر هذا الأسبوع ، فشلت جميعها أمام احتياطات الأمنية التي تتمتع بها الأنظمة الإلكترونية للبنك ، حسب المصدر.

وقامت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بإلقاء القبض على المتهم الذي يقطن بولاية المسيلة لتقديمه للعدالة ، وفي أثناء مثوله أمام محكمة بئر مراد رايس أمس أنكر أن تكون له نية في تحويل مبالغ مالية من حسابات زبائن البنك ، وطلب الرأفة من قاضي المحكمة، قبل أن يلتمس ممثل النيابة العامة عقوبة السجن لمدة سنة مع دفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار في حقّه.