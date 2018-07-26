زطشي يحضر مفاجأة سارة للجزائريين !!

كشفت صحيفة “الهداف” و “لوبيتور” في عددها الصادر صباح اليوم الخميس، أن زطشي يحضر مفاجأة سارة للجمهور الجزائريالذي ينتظر إسم المدرب الجديد وحسب ما أكدته ذات المصادر فإن الفاف تفكر في بعض المفاوضات من جديد

وربط الاتصالات مع أفضل مدرب في العالم سنة 2016 “كلاوديو رانييري”. رانييري صاحب الإنجاز التاريخي مع ليستر سيتي

قد يكون المدرب “الحلم” للمنتخب الجزائري، خاصة في ظل رفض “حاليلوزيتش” و “رونار” تدريب الخضر بعد رابح ماجر