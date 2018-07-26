3500 طالب اختاروا تخصصاتهم الجامعية منذ افتتاح الأرضية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار اليوم الخميس أن أكثر من 3500 حامل لشهادة الباكالوريا سجلوا انفسهم خلال الساعات الاولى من فتح الأرضية المخصصة للتسجيلات الأولية.

وقال حجار في تصريح على هامش إعطاء الانطلاقة الرسمية للتسجيلات الأولية للطلبة الجدد لحاملي شهادة البكالوريا من جامعة الجزائر2 ببوزريعة، أن الجامعات الجزائرية قد جندت كل مسؤوليها وأعوانها المتخصصين من أجل مد يد العون للطلبة الجدد في تسجيلاتهم الأولية وإعطاء لهم النصائح الضرورية في اختياراتهم.

واشار الوزير إلى أن 65 ألف طالب قام بفتح الأرضية المخصصة لهذه العملية منذ افتتاحها صباح اليوم إلى غاية الساعة 11 عبر الوطن، في حين تم تسجيل أكثر 3500 طالب.

للإشارة فإن الطلبة الجدد ليسوا مجبرين على الذهاب إلى الجامعات من أجل التسجيل بل عليهم فقط تحميل التطبيق الذي تم إرساله عن طريق رسائل بالهاتف والتسجيل.

واحتفظت الوزارة بالرغبات الأربعة التي أقرتها السنة الماضية في التسجيل الأولي وتوجيه الطلبة الجدد على أن تتضمن واحدة منها شعبة من شعب التكوين المعتمد في نظام LMD، بحسب ما أكده الوزير موضحا أنه في حالة عدم قبول اختياراته فله الحق أن يعيد عملية التسجيل ومع أربع اختيارات أخرى، لأن مرحلة الطعون التي كانت تؤرق الطالب"قد تم إلغاؤها".