برناردو سيلفا يتحدث عن صفقة “محرز”

كشف البرتغالي برناندو سيلفا أن صفقة الجزائري رياض محرز الى السيتزن هي صفقة مربحة للنادي لأنه سيقدم الاضافة لهمو صرح البرتغالي للموقح الرسمي للسيتي : “الجميع يعرف طريقة لعبه .هو لاعب مذهل و يستطيع الاضافة في الفريق”

و تابع قائلا :”أن يكون معنا هو شئ رائع بالفعل , الجميع يتفرج عله عندما كان لاعب في ليستر سيتي”

ليختم كلامه : “نتمنى أن نختم الموسم هذه المرة بشكل ايجابي مع رياض محرز”