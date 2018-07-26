برناردو سيلفا يتحدث عن صفقة “محرز”

برناردو سيلفا يتحدث عن صفقة “محرز”
كشف البرتغالي برناندو سيلفا أن صفقة الجزائري رياض محرز الى السيتزن هي صفقة مربحة للنادي لأنه سيقدم الاضافة لهم
و صرح البرتغالي للموقح الرسمي للسيتي : “الجميع يعرف طريقة لعبه .هو لاعب مذهل و يستطيع الاضافة في الفريق”

و تابع قائلا :”أن يكون معنا هو شئ رائع بالفعل , الجميع يتفرج عله عندما كان لاعب في ليستر سيتي”

ليختم كلامه : “نتمنى أن نختم الموسم هذه المرة بشكل ايجابي مع رياض محرز”

القراءة من dzairfoot

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