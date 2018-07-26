القرار السعودي يرفع أسعار النفط

قاد خام برنت أسعار النفط للارتفاع يوم الخميس ليواصل مكاسبه لليوم الثالث بعد أن علقت السعودية مرور شحنات الخام عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي بالبحر الأحمر وأظهرت بيانات انخفاض مخزونات النفط الأمريكية إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة.

وبحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا بما ييعادل 0.6 بالمائة إلى 74.35 دولار للبرميل بعد أن زادت 0.7 بالمائة يوم الأربعاء. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 69.35 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت ما يزيد على واحد بالمائة في الجلسة السابقة.

وأعلنت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، اليوم الخميس إنها "تعلق مؤقتا" جميع شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب بعد هجوم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على ناقلتي نفط كبيرتين. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بيان إن الحوثيين هاجموا ناقلتي نفط سعوديتين عملاقتين في البحر الأحمر صباح الأربعاء مما ألحق ضررا طفيفا بإحداهما.

وتمر معظم الصادرات من الخليج التي تُنقل عبر قناة السويس وخط الأنابيب سوميد أيضا عبر مضيق باب المندب.

وتلقت الأسعار دعما إضافيا من بيانات رسمية أظهرت أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 2015 في الوقت الذي قفزت فيه الصادرات وهبطت المخزونات بمركز التسليم في كاشينج.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن المخزونات انخفضت 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يوليو بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاضها 2.3 مليون برميل.