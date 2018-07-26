خسارة كارثية لـ" فايسبوك"

تعرضت شركة "فايسبوك" لخسائر فادحة في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان الشركة عن نتائجها السلبية ، والتي أظهرت نموا أقل من المتوقع في تعداد مستخدمي الشبكة.

وأعلنت وكالة بلومبرغ بأن نشر فايسبوك للتقرير الفصلي بالتنبؤات السلبية أدى إلى انخفاض سعر أسهم الشركة لتبلغ خسارتها نحو 130 مليار دولار، في حين قدرت خسارة مؤسسها مارك زوكربيرغ بـ17 مليار دولار.وفي حال استمر نزيف هبوط أسهم فايسبوك فإن الخسائر مرشحة للارتفاع إلى 151 مليار مع إغلاق البورصات ،اليوم الخميس، لتكون أكبر خسارة تصيب شركة تجارية في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

وأوضحت بلومبرغ أن هذه هي أكبر خسارة في تاريخ شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، وقد تؤدي إلى فقدان مؤسسها مارك زوكربيرغ، للمرتبة الثالثة في قائمة أغنى الأثرياء في العالم.

وجاء في التقرير الفصلي للشركة أن مدخولها بالربع المالي الأخير بلغ نحو 13 مليار دولار، أي أقل من المؤشرات المخططة، في حين ازداد عدد المستهلكين الذين يدخلون فايسبوك كل يوم، إلى 1.47 مليار شخص، فيما كانت الشركة تتوقع أن يرتفع هذا المؤشر إلى 1.49 مليار.