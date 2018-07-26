الفريق قايد صالح يدعو إلى عدم اقحام الجيش في المتاهات الحزبية و السياسية

رد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على دعوات السياسيين لتدخل المؤسسة العسكرية في السياسة.

ودعا الفريق قايد صالح إلى عدم اقحام الجيش في المتاهات الحزبية و السياسية.

وشدد الفريق قايد صالح على أن الجيش يتلقى توجيهاته من الرئيس بوتفليقة وأنه يعرف نطاق مهامه الدستورية

وأكد على أن لا وصاية على الجيش الوطني الشعبي الذي يتلقى توجيهاته من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني.

ويبدو أن تصريحات الفريق قايد صالح جاءت للرد على المبادرة التي أطلقها رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري والتي دعا من خلالها المؤسسة العسكرية للمساهمة فيما أسماه "الانتقال الديمقراطي".