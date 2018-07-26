"القمر الدموي".. أطول خسوف في القرن 21 غدا الجمعة

ستشهد معظم مناطق العالم ظاهرة القمر الدموي ليل الجمعة، حيث سيتحرك القمر نحو ظل الأرض في أطول خسوف سيشهده القرن الحادي والعشرين.

وسيستغرق الخسوف الكلي سيستغرق ساعة و42 دقيقة و57 ثانية، لكن سيسبقه وسيليه خسوف جزئي، مما يعني أن القمر سيمضي في المجمل ثلاث ساعات و54 دقيقة في الجزء المعتم من ظل الأرض، بحسب إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا).

وسيمكن مشاهدة الخسوف من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بين الغروب ومنتصف الليل يوم 27 جويلية ثم بين منتصف الليل وشروق الشمس يوم 28 جويلية في معظم أنحاء آسيا وأستراليا.

وسيكون الجزائريون يوم الجمعة مع موعد مع هذه الظاهرة لمدة 103 دقيقة، حيث سيأخذ القمر لونا أحمرا الى أحمر داكن حوالي الساعة الـ 21:22.