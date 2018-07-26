انفجار أمام السفارة الأمريكية في بكين

أكدت الشرطة الصينية، الخميس، وقوع انفجار خارج مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة بكين.

وقالت الشرطة في بيان، إنّ الانفجار وقع بواسطة جهاز صغير صنع منزليًا استخدمه شاب (26 عامًا)، حسبما أفادت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

وأضافت أنّ الحادث لم يسفر سوى عن إصابة الشاب ويدعى “غيانغ” من مدينة تونغلياو، في منغوليا الداخلية (ذاتة الحكم) شمالي الصين.

وفيما لم تكشف الشرطة عن طبيعة الجهاز المستخدم في الواقعة، حددت السفارة الأمريكية لدى بكين الجهاز، وقالت إنه “قنبلة”.

ونقلت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية (رسمية) عن ضابط الأمن الإقليمي للسفارة (لم تسمه) قوله: “كان هناك شخص يحمل قنبلة”.

كما أوضح المتحدث باسم السفارة أنّ الانفجار وقع عند الساعة الواحدة ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (5: 00 ت.غ) في المنطقة العامة الواقعة في المنطقة الجنوبية الشرقية لمبنى السفارة، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق اليوم، انتشر على موقع “تويتر” مقطعًا مصورًا يظهر كميات هائلة من الدخان، وسيارات شرطة تحيط بمقر السفارة الأمريكية.

وكانت أرجعت صحيفة “غلوبال تايمز” الواقعة إلى قيام سيدة برش البنزين على نفسها في محاولة للانتحار.

وأشارت حينئذ، أنّ الشرطة اعتقلت السيدة، وقامت بفرض طوق أمني حول السفارة.