المنظمة العالمية للأرصاد تتوقع ارتفاعا محسوسا فى درجات الحرارة بشمال أفريقيا

توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من خلال آخر تقرير صادر عنها الثلاثاء الماضي، أن تشهد أجزاء كثيرة من شمال إفريقيا وأوروبا ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

وجاء في التقرير أن سلطنة عمان، المغرب والجزائر ستعرف موجات حر شديدة خلال النصف الأول من الصيف، كما ستشهد سكندنافيا وشمال أوروبا، ودول آسيا خاصة اليابان،موجات حرارة استثنائية.

وبهذا الشأن وجّهت منظمة الصحة العالمية نصائح للمواطنين بتلك الدول التي تعرف ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، محذرة من أضرارها على الصحة خاصة منهم كبار السن لاسيما أن الوضع من شأنه إحداث إجهاد ونوبات قلبية فضلا عن تفاقم مشاكل بالجهاز التنفسي.

وكانت العديد من الولايات الجزائرية الجنوبية قد شهدت منذ حلول فصل الصيف موجة حر مبكرة نوعا ما عن وقتها الذي يسجل عادة خلال شهر أوت، في حين عرفت بعض المدن الأوروبية حرارة غير معهودة، وفي اليونان تسبب موجات الحر بإندلاع الحرائق التي انتشرت بشكل كبير بمختلف مساحاتها نتيجة الظروف المناخية ذاتها، كما تسبب ارتفاع درجات الحرراة باليابان إلى وفاة 80 شخصا.