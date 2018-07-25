31 جويلية آخر أجل لتطهير حصة 7 آلاف سكن من المتحايلين في عنابة

وبناء على نتائج التحقيقات الميدانية التي انتهت عشية يوم الاثنين الفارط سيتم «إقصاء» المستفيدين الذين أدرجت أسماءهم في القائمة الأولية المذكورة على الرغم من أنهم لا تتوفر فيهم الشروط التي وضعتها لجنة الطعون الولائية وتتعلق بالراتب الشهري الذي يجب أن لا يتعدى الـ 2400دج إلا في الحالات الاستثنائية مع مراعاة تاريخ إيداع الملفات الذي لا يتعدى سنة ال2010 والوضعية الاجتماعية للمستفيدين وعدد الأولاد وحسب مصادر»آخر ساعة» أمس الأربعاء فإن لجنة الطعون الولائية تعمل حاليا بمقر الولاية أكثر من 15 ساعة يوميا بعد تعليمات والي الولاية»سلماني محمد» القاضية إلى ضرورة تسريع وتيرة غربلة ملفات الآلاف من المستفيدين بناء على نتائج التحقيقات الميدانية التي قام بها نحو 500 اطار ومحقق ومست جميع الأحياء ببلدية عنابة ويتوقع أن يكون عدد المقصيين (مؤقتا) بالمئات بعدما تم اكتشاف العديد من التجاوزات في أعداد القائمة الأولية من بينها العناوين الوهمية والأجرة الشهرية التي تتعدى ال2400دج حيث تبين أن هناك مستفيدين لهم أجرة تفوقأمهلت السلطات الولائية بعنابة لجنة الطعون إلى غاية الـ31 جويلية الجاري للانتهاء من عملية تطهير قوائم المستفيدين و «زبر» المتحايلين وأصحاب التصاريح الكاذبة من طرف طالبي السكن من حصة 7 آلاف سكن اجتماعي لبلدية عنابة التي كانت قد أفرجت عنها مصالح الدائرة العام الفارط. وبناء على نتائج التحقيقات الميدانية التي انتهت عشية يوم الاثنين الفارط سيتم «إقصاء» المستفيدين الذين أدرجت أسماءهم في القائمة الأولية المذكورة على الرغم من أنهم لا تتوفر فيهم الشروط التي وضعتها لجنة الطعون الولائية وتتعلق بالراتب الشهري الذي يجب أن لا يتعدى الـ 2400دج إلا في الحالات الاستثنائية مع مراعاة تاريخ إيداع الملفات الذي لا يتعدى سنة ال2010 والوضعية الاجتماعية للمستفيدين وعدد الأولاد وحسب مصادر»آخر ساعة» أمس الأربعاء فإن لجنة الطعون الولائية تعمل حاليا بمقر الولاية أكثر من 15 ساعة يوميا بعد تعليمات والي الولاية»سلماني محمد» القاضية إلى ضرورة تسريع وتيرة غربلة ملفات الآلاف من المستفيدين بناء على نتائج التحقيقات الميدانية التي قام بها نحو 500 اطار ومحقق ومست جميع الأحياء ببلدية عنابة ويتوقع أن يكون عدد المقصيين (مؤقتا) بالمئات بعدما تم اكتشاف العديد من التجاوزات في أعداد القائمة الأولية من بينها العناوين الوهمية والأجرة الشهرية التي تتعدى ال2400دج حيث تبين أن هناك مستفيدين لهم أجرة تفوق ال10ملايين وأدرجوا في القوائم زيادة عن وجود مغتربين و موتى وأشخاص لم يقدموا ملفات واستنادا لذات المصادر فإن القوائم التي ستنتهي اللجنة الولائية للطعون من غربلتها وإسقاط المقصيين منها سيتم الإعلان عن جزء منها قبل الـ 20 أوت المقبل و أضافت ذات المصادر بأنه لن يتم تعويض المقصيين والعملية ستتم بالتدريج إلى غاية الانتهاء من جميع الأحياء المعنية بقائمة 7 آلاف سكن. وبالنسبة لتعويض المقصين سيكون ذلك عن طريق لجنة الدائرة التي سيتم تجديدها حيث ستتكفل بدراسة الـ 8 آلاف طعن ومنح السكـــــن للذين تتوفر فيهم الشروط ذلك وفقا لما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 08 – 142 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق لـ 11 ماي سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري والتي من مهامها البت في ملفات أصحاب الطعون الذي يقدر عددهم بنحو 8 آلاف طعن تم إيداعها عقب عملية الإفراج عن القوائم السنة الماضية 2017 والتأكد من تطابق كل طلب مع أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه والفصل في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات على أساس نتائج التحقيقات التي قامت بها فرق التحقيق والترتيب حسب الأولوية للطلبات الواردة من طالبي السكنات على أساس المقاييس وسلم التنقيط .