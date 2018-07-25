الأمم المتحدة منبهرة بالتجربة الجزائرية في القضاء على السكن الفوضوي والهش!

طالب المدير العام لديوان الحج والعمرة، يوسف عزوزة، الوفد الأول للحجاج الجزائرين الذين ركبوا الطائرة اليوم في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، من مطار هواري بومدين بحسن تمثيل الجزائر بالبقاع المقدسة وتشريفها عبر الالتزام بالسلوك الحسن والأخلاق الحميدة.وخاطب عزوزة الحجاج قائلا: «ردوا جميل الدولة الجزائرية، وأحسنوا تمثيلها بالأراضي السعودية، وأحسنوا تمثيل بلدكم»، فيما تعهد من جهته بحسن خدمة الجزائريين المتنقلين للبقاع المقدسة، وخدمة ضيوف الرحمن.وأعلن المتحدث عن انطلاق عملية الحجز والتسجيل الإلكتروني للحج رسميا بداية من سنة 2019، مشددا على أن مصالحه تنسق على قدم وساق مع الجهات الوصية.ومن جهته طالب الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف رضوان معاش الحجاج بتمثيل الجزائر احسن تمثيل وان ينسقو مع اعضاء البعثة، مصرحا :« المعروف ان الحجاج الجزائريين يعطون احسن صورة عن الجزائر، واليوم لا نريد منكم إلا أن تحترموا الدولة التي تستضيفكم».وتضمنت الرحلة الأولى تنقل 300 حاجا من مطار هواري بومدين الدولي، مع العلم أن الجوية الجزائرية ستضمن 64 رحلة خلال هذا الموسم في حين أن شركة الخطوط الجوية السعودية ستشرف على 56 رحلة.للإشارة فقد تم الإشراف علي انطلاق أول رحلة للبقاع بحضور كل من وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، ومدير مطار الجزائر الطاهر علاش والأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف رضوان معاش والمنسق العام لشؤون الحجاج في البقاع المقدسة ولوحظ غياب وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، في حين حضر المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة.