تدمير نجمة ترامب في هوليوود

دمرت نجمة الرئيس الأميركي ترامب في ممشى المشاهير في هوليوود بالولايات المتحدة الأميركية. هذه ليست المرة الأولى التي تدمر فيها نجمة ترامب الذي حصل عليها لتقديمه مجموعة من برامج تلفزيون الواقع.

دمر أحد الأشخاص نجمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ممشى المشاهير في هوليوود بولاية كاليفورنيا الأميركية. وقالت الشرطة إن شخصاً استخدم مطرقة أخرجها من حقيبة غيتار لتدمير نجمة ترامب صباح الأربعاء اليوم (25 جويلية)، وذهب إلى قسم الشرطة في بيفرلي هيلز ليسلم نفسه، حيث لا يزال محتجزاً في مركز الشرطة، ومن المتوقع أن يتهم بجناية التخريب.