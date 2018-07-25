انطلاق الطبعة الـ 40 لمهرجان تيمقاد الدولي سهرة الغد

تنطلق سهرة الغد بالمسرح المحاذي للمدينة الاثرية بتيمقاد فعاليات الطبعة الـ 40 لمهرجان تيمقاد الدولي، حيث تم الانتهاء من كافة التحضيرات، من تجهيزات وتسخير امانيات مادية وبشرية لانجاح الطبعة، التي قلصت هذه المرة الى خمسة سهرات بدل 08 خلال الطبعات الماضية، سيحيي سهرات الطبعة نخبة من الفنانين الجزائريين في مختلف الطبوع واللوحات الفنية التي تعكس الموروث الجزائري، فيما تم تغييب المشاركة الاجنبية، والتي ارجعها محافظ المهرجان في وقت سابق الى الازمة المالية التي تعيشها البلاد وسياسة التقشف التي لاحت بظلالها على المهرجان.وتجدر الاشارة الى ان الطبعة الحالية قد ميزها دعاية اعلامية مميزة سبقت سهرة الانطلاق بأيام وهو ما سمح للجمهور من المواطنين بمعرفة موعد المهرجان عكس الطبعات السابقة التي كان فيها هذا الجانب ناقصا نوعا ما.