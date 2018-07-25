الشركة التركية للبناء «ozka» مرشحة لإتمام مشروع 650 lpa بالبركة الزرقاء

تقترب مسألة تعثر مشروع 650 سكنا ترقويا مدعما بالبركة الزرقاء ببلدية البوني من «الإنفراج « من خلال اتخاذ السلطات المركزية والمحلية بولاية عنابة قرارا يقضي إلى ضرورة إتمام ما تبقى من المشروع بعد توقف الشركة التركية للبناء «كرطاس» عن عملية الإنجاز بعد تخليها عن كل الالتزامات التعاقدية. وقال النائب بالمجلس الشعبي الوطني «دايرة عبد الوهاب « على صفحتها الرسمية على الفايسبوك أمس الأربعاء أنه في إطار المتابعة الدورية لمشروع 650 سكنا ترقويا مدعما lpa بالبركة الزرقاء قام عشية أول أمس الثلاثاء بزيارة تفقدية ومعاينة إلى موقع المشروع بعدما تلقيه معلومات جد (أكيدة ) عن قرار سيتم الإعلان عنه قريبا تعتزم من خلاله وزارة السكن والعمران والمدينة عن طريق مديرية السكن لولاية عنابة فسخ العقد عن طريق القضاء (المحكمة الإدارية) مع الشركة التركية للبناء «كرطاس» وإسناد المشروع إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري «الأوبيجيي « الذي بدوره سيعمل على إسناد المشروع إلى شركة تركية للبناء أخرى تسمى « ozka « هذه الأخيرة التي قامت بوضع حارسين تابعين للشركة عند البوابة الرئيسية للمشروع في انتظار انطلاق الأشغال بعد إتمام جميع الإجراءات الإدارية والقانونية وللتذكير فإن وزير السكن والعمران والمدينة «عبد الوحيد طمار « قال في رده على السؤال الكتابي الذي كان قد تقدم به النائب بالبرلمان «عبد الوهاب دايرة « الشهر الفارط أنه تبين أن مؤسسة الإنجاز المعنية «كرطاس» قد طالبت المستفيدين بتسديد مبلغ 84 مليون سنتيم بدلا من مبلغ 58 مليون سنتيم كشطر أول 20 بالمائة هذا دون إبرام عقود البيع على التصاميم ناهيك عن قيام بعض المكتتبين بتسديد ثمن الشقة كاملا رغم أن السكنات لم تر النور بعد ضف إلى ذلك المبلغ المتحصل عليه من طرف صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية التي سددت دون الأخذ بعين الاعتبار نسبة تقدم الأشغال وأكد وزير السكن والعمران انه حرصا من الوزارة على المحافظة على مصلحة المكتتبين بالدرجة الأولى فقد تقرر مواصلة إنجاز هذا المشروع مع نفس مؤسسة الإنجاز مع العمل على تكثيف الخرجات الميدانية والمتابعة الدورية للمشروع لإتمام جميع السكنات في أقرب الآجال الممكنة كما أنه من المحتمل اتخاذ إجراءات أخرى في حينها وحسب تطور وضعية المشروع السكني .