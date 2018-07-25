الدرك الوطني بقالمة ينظم حملة تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق

انطلقت نهارا مس فعاليات الحملة التحسيسية التوعوية التي نظمتها مصالح الدرك الوطني بقالمة، والتي تدخل في إطار تنظيم حملة تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق عبر كامل التراب الوطني ، تحت شعار «معا من أجل صيف بدون حوادث» ، والتي انطلقت على الساعة التاسعة صباحا من السد الثابت بحمام الدباغ مفترق الطرق الوطني رقم 20 مع الطريق الولائي رقم 122، و التي تدوم ابتداء من تاريخ 2018/07/20 إلى غاية 2018/08/25 ، الهدف منها الحد والتقليص من مخاطر حوادث المرور ، المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة ستقوم بتنظيم هذه الحملة عبر إقليم اختصاص الولاية تهدف للتحسيس من الحوادث المأساوية نتيجة إرهاب الطرقات، أين تم إلقاء عدة مداخلات من قبل أفراد الدرك الوطني مع السائقين خاصة سائقي مركبات نقل المسافرين ونقل البضائع حول «طرق الوقاية من حوادث المرور»، للحد من ارهاب الطرقات، يأتي هذا بالتنسيق مع جمعية السلامة المرورية بقالمة، وبمعية مختلف ممثلي القطاعات الأخرى الفاعلة في هذا المجال..

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