تمار يضع حجر الأساس لـ”الكوطة الأخيرة” من سكنات عدل وهران

يضع وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، غدا، حجر الأساس لبناء آلاف الوحدات السكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” بمنطقة مسرغين التابعة لوهران.

وتأتي العملية لإستكمال التأخرات التي عرفها المشروع والذي تجاوزت حصة ولاية وهران منه 32 ألف سكن، بسبب غياب الأراضي لتشييد باقي الوحدات السكنية.

وتلقت مصالح وزارة السكن الضوء الأخضر من الولاية بعد اشراف الوالي مولود شريفي على إختيار مواقع لإنجاز السكنات المتبقية وتسهيل توزيعها للمكتتبين في صيغة عدل.