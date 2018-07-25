مسؤولي سبورتينغ يصرون على إعادة سليماني لصفوف ناديهم

كشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، اليوم، نقلا عن تصريحات، سوزا سينترا، الرئيس المؤقت لنادي سبورتينغ لشبونة، بأن استقدام الدولي الجزائري، إسلام سليماني، يعتبر من ضمن أولوياته خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث قال: “سليماني لاعب كبير وهدّاف من الطراز الأول، وترك تاريخا كبيرا خلال تجربته المميزة مع سبورتينغ لشبونة”.

وواصل بخصوص إمكانية إستقدام مهاجم “الخضر”: “كل شيء ممكن، ومن لا يُجرب حظه لا ينال شيئا في هذه الحياة، وسنحاول قدر الإمكان”. وذلك في إشارة إلى المجهودات الكبيرة من أجل جلب سليماني، هذا الأخير الذي استأنف تدريباته مع ناديه ليستر سيتي الإنجليزي مؤخرا.