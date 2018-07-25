غداء الجزائريين فاق 4.6 مليار دولار في 6 أشهر

كشفت أرقام المديرية العامة للجمارك، أن واردات فئة السلع الغذائية بلغت 4,59 مليار دولار في الفترة ما بين جانفي وجوان 2018 مقابل 4,43 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، أي بارتفاع قدر بـ 153 مليون دولار (+3,45 بالمائة)، فمن إجمالي فاتورة الواردات الغذائية ( 4,59 مليار دولار)، بلغت فاتورة استيراد المواد الرئيسية الستة (الحبوب والحليب والسكر والقهوة والشاي والبقوليات واللحوم) ما قيمته 3,33 مليار دولار خلال السداسي الأول من العام الجاري مقابل 3,33 مليار دولار من نفس الفترة في 2017، أي بزيادة 0,15 بالمائة.

وأظهرت بيانات الجمارك أن فاتورة استيراد الحبوب والسميد والدقيق، والتي تمثل 36 بالمائة من إجمالي الواردات الغذائية للجزائري قفزت إلى 1,67 مليار دولار مقابل 1,47 مليار دولار، أي بارتفاع قدره 207 مليون دولار وبنسبة زيادة تصل الى 14,07 بالمائة بين نفس فترتي المقارنة، وسجلت ايضا فاتورة واردات الحليب والموارد الأولية لمنتجات الحليب ارتفاعا لتصل إلى 785,5 مليون دولار مقابل 763,52 مليون دولار أي بزيادة قيمتها تقريبا 22 مليون دولار (+2,9 بالمائة).

بالمقابل، عرفت واردات باقي السلع الغذائية الأساسية انخفاضا، حيث نزلت فاتورة استيراد السكر والسكاكر الى 438,94 مليون دولار مقابل 585,14 مليون دولار بتراجع قيمته 146,2مليون دولار، اما واردات اللحوم، فقد سجلت تراجعا الى 106,4 مليون دولار مقابل 140,03 مليون دولار بانخفاض قدر بـ 33,6 مليون دولار، أما بالنسبة للبقوليات، تراجعت فاتورة استيرادها إلى 147,41 مليون دولار مقابل 167,44 مليون دولار.

وبغض النظر عن السلع الأساسية الستة، فقد زادت قيمة الواردات بالنسبة لباقي المنتجات الغذائية الأخرى الى 1,25 مليار دولار ما بين جانفي وجوان من 2018 مقابل 1,1 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 وهو ما ما يمثل زيادة بنسبة 13,4 بالمائة، أما فيما يخص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لتشغيل الأداة الانتاجية )، فقد ارتفعت فاتورة استيرادها الى 447,02 مليون دولار خلال الستة الأشهر الأولى من 2018 مقابل 434,82 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017.