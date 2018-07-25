مساهل يتحادث مع رئيس لجنة الاستعلامات بغرفة النواب الأمريكية

تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الأربعاء بواشنطن مع رئيس لجنة الاستعلامات بغرفة النواب الأمريكية، السيد ديفن نونيز على هامش الندوة الوزارية حول حرية المعتقد المنظمة بواشنطن، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن اللقاء سمح للطرفين بالتطرق إلى العلاقات الثنائية وكذا آفاق تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتبادل الطرفان وجهات النظر والتحليل حول حالات الأزمات والنزاعات، لا سيما في منطقة الساحل وليبيا كما تطرق الطرفان للقضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتعاون الجزائري الأمريكي في المجال الأمني، يضيف البيان.

يذكر أن السيد نونيز قام بزيارة إلى الجزائر شهر أبريل الماضي تحادث خلالها مع مسؤولين سامين جزائريين.