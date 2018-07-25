مديرو السكن ملزمون بلقاء نواب الشعب كل 3 أشهر

وجه وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، تعليمات لمديري السكن الولائيين، يدعوهم فيها لضرورة عقد لقاءات دورية، كل ثلاثة أشهر، مع نواب المجلس الشعبي وأعضاء مجلس الأمة من الولاية، وذلك لتوضيح الأمور للنواب. ويأتي قرار الوزير طمار بعد العدد الكبير من الأسئلة الكتابية والشفوية التي تتلقاها مصالحه للاستفسار عن واقع قطاعه محليا.

وكشف النائب عن حركة مجتمع السلم، سعيد زوار، أن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، بعد كثرة الأسئلة الكتابية والشفوية لنواب البرلمان بغرفتيه، حول وضعية السكنات بجميع الصيغ في الولايات، أمر الوزير بعقد لقاءات دورية كل 3 أشهر بين مديريات السكن ونواب البرلمان بغرفتيه، وذلك لوضع النواب في الصورة وتوضيح الأمور الواقع الميداني لتقدم الأشغال في مختلف الصيغ.

وفي السياق، عقد أول أمس، بعض مديري السكن الولائيين، أول لقاء مع النواب، حسب ما كشف عنه النائب عن ولاية بومرداس، حيث تم فيه تبادل المعلومات والإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بالسكن، وأعطيت لنواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة وثيقة فيها كل المعلومات المتعلقة بقطاع السكن على المستوى المحلي، وفي مختلف الصيغ من البيع بالإيجار ”عدل”، والتساهمي، والاجتماعي، والترقوي، والريفي.

وتأتي تعليمة الوزير طمار، بعد الأسئلة الكثيرة التي يتلقاها بشكل دوري من طرف نواب البرلمان بغرفتيه، كما تأتي هذه الخطوة لتحميل المسؤولين المحليين للسكن بمختلف صيغه، المسؤولية، ولدفعهم للعمل تحت رقابة ممثلي السكن من نواب البرلمان، الذين بدورهم -لا محالة- سيوصلون كل أجوبة الإدارة المحلية للمواطن، ما يجعلها تحت رقابة مباشرة للمواطن الذي ينتظر السكن منذ مدة. كما يأتي هذا القرار بعد تسجيل تأخرات كبيرة على مستوى بعض الورشات، رغم اتخاذ الوصاية كل التدابير الإدارية والمالية والإجرائية لتقدم الأشغال.

كما تندرج تعليمة وزير السكن للمديرين المحليين، ضمن السعي لتطبيق برنامج السلطات العليا في قطاع السكن، خاصة وأن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أكد يوم الثلاثاء الماضي، بسعيدة، أن البرنامج السكني لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة ”يتجسد يوميا على المستوى الوطني بالدليل في الميدان”. وقال الوزير، إن ”جل هذه المشاريع السكنية عبر مختلف ولايات الوطن التي سخرت لها الدولة كل الإمكانيات من أجل التكفل بها تعرف وتيرة إنجاز سريعة، وسيتم الانتهاء منها في آجالها المحددة”، وهو الأمر الذي يحتم على المسؤولين المحليين تسريع الوتيرة للالتزام بما طالب وزير الداخلية، خاصة وأنه يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية. مع العلم أن بدوي أكد ”كل البرامج السكنية المسجلة قبل 2018، ستوزع نهاية السنة، وبالثلاثي الأول من 2019”.