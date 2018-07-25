فرنسا: ما جناه ماكرون من شعبية في المونديال أذهبتها قضية بينالا

يواجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حملة غير مسبوقة، من طرف قيادات سياسية وشعبية، فيما بات يعرف بقضية ألكسندر بينالا، ليجد نفسه في مواجهة قضية قد تعصف بشعبيته التي زادت مع تتويج الفرنسيين بمونديال روسيا.وكان ماكرون قد أكد أنه يتحمل المسؤولية كاملة في هذه القضية، وذلك في حديثه أمام نواب في حزبه وأعضاء حكومته نقلوا عنه قوله “أنا هو المسؤول”، وأضاف “أنها ليست جمهورية الحقد (...) إذا كانوا يريدون مسؤولا، فهو واقف أمامكم، فليأتوا بحثا عنه. أنا أجيب الشعب الفرنسي”، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

واستنادا إلى استطلاع نشر الثلاثاء عبر 75% من الشعب الفرنسي عن الرغبة في أن يخرج ماكرون عن صمته في قضية بينالا. جاء ذلك بعد بث أشرطة فيديو تظهر بينالا المتعاون القريب من رئيس الدولة وهو يقوم بضرب متظاهرين ويسيء معاملتهما في الأول من ماي.

وكان بينالا في ذلك اليوم “مراقبا” إلى جانب قوى الأمن المنتشرة بمناسبة عيد العمال لكنه كان يحمل شارات الشرطة. ولم يطرده الإليزيه إلا بعد كشف أشرطة الفيديو، وقد أعقب ذلك فتح تحقيق.

وتابع ماكرون قائلا “الجمهورية النموذجية لا تمنع (حصول) الأخطاء. المسؤول الوحيد هو أنا، وأنا فقط. أنا هو من وضع ثقته في ألكسندر بينالا”. وإذ أكد ماكرون أنه لم ينس كيف أن بينالا “كان ناشطا ملتزما للغاية خلال الحملة” الانتخابية، شدد في المقابل على أنه “شعر بخيبة الأمل والخيانة” جراء أحداث الأول من ماي.

ويذكر أن مدير ديوان الرئاسة الفرنسية باتريك سترزودا مثُل الثلاثاء أمام لجنة برلمانية على خلفية قضية بينالا.

وكثرت التساؤلات بعد أن أعلن وزير الداخلية الفرنسي وقائد شرطة باريس في شهادتيهما الاثنين أنهما لم يكونا على علم بمشاركة بينالا في عملية الشرطة خلال تظاهرة الأول من ماي. وقال سترزودا “اعتبرت أنني لا أملك ما يكفي من المعطيات لتبرير اللجوء إلى المادة 40″، في إشارة إلى القانون الذي يوجب على كل موظف أن يلجأ إلى القضاء في حال معرفته بأي جنحة أو جريمة.

ويواجه بينالا اتهامات بممارسة العنف وانتحال صفة شرطي، لكن لم يتضح بعد من أعطاه شارة الشرطة وجهاز الاتصالات.