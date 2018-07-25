انطلاق الدورة الـ11 لمهرجان وهران وسط انتقادات إعلامية و فنية واسعة

تنطلق فعاليات الدورة الـ11 لمهرجان وهران للفيلم العربي عشية اليوم الأربعاء، لتتواصل إلى غاية الـ31 من جويلية الجاري، وسط موجة من الانتقادات الإعلامية والفنية، في عديد الجوانب التنظيمية والتقنية لتظاهرة مازال أداء القائمين عليها لا يرقى إلى مستوى 11 سنة من التجربة في إدارة حدث بات يمثل صورة الجزائر دوليا.ملصق المهرجان يثير الإنتقادات عبر الفايسبوكتحت شعار “نعيش معا”، نشرت محافظة مهرجان وهران للفيلم العربي، قبل أيام الملصق الرسمي للتظاهرة، والذي أثار موجة من الانتقادات والسخرية بين النقاد والإعلاميين الجزائريين الذين وصفوا تصميم الملصق بالضعيف فنيا وجماليا، حيث راحت عديد الأصوات تتهم محافظة إبراهيم صديقي بالاستهتار بصورة المهرجان التي تحمل صورة السينما الجزائرية العرقية. انتقادات ردت عليها إدارة المهرجان ببيان تبرر فيه أن شعار التظاهرة يأتي في إطار “تثمين المبادرة الجزائرية التي تبناها المجتمع الدولي وهي العيش معا بسلام”.

وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، كانت له كلمته هو الآخر في موضوع الملصق الذي أصبح أهم من التظاهرة في حد ذاتها، حيث كتب في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:”‏ماذا لو تمّ تنظيم مهرجان وهران للفيلم العربي دون ملصق (أفيش)؟ هل كان هذا سيؤثّر على الحدث؟ لا أعتقد، فاختزال مهرجان تكرّس كموعد ثقافي سنوي بامتياز في شكل ملصق أمرٌ يدعو للأسف. الملصق اكتفى بعرض شعار “نعيش معا” تعزيزا لمبادرة الجزائر الانسانية. والسينما إحدى أدوات التعبير عن ذلك”.الاعلام والاتصال نقطة سوداء في أداء المحافظةمن جهة أخرى، شكّلت خلية الاتصال نقطة سوداء في أداء محافظة المهرجان، حيث جانب القائمون على الاتصال المهمة المنوطة بهم على مستوى توفير المعلومة الكاملة للصحافيين المحليين، فيما كانت الأخبار تأتي تباعا من الصحافيين العرب الذين كان لهم السبق في الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالمهرجان، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج وقائمة المكرمين والأفلام المشاركة ضمن المسابقة الرسمية له. وهو ما أكده عديد الصحافيين الجزائريين عبر منشوراتهم عبر الفايسبوك، على غرار عدد من الصحافيين البارزين في الأقسام الثقافية لأهم العناوين الإعلامية منهم الصحفية “دليلة مالك” و”ضاوية خليفة” و “صبرينة كركوبة” و”نوال بن قويدر” والإعلامي “محمد علاوة حاجي”، الذي طالب في منشور له إدارة المهرجان بتوفير “موقع الكتروني محترف من شانه أن يُقدّم خدماتٍ إعلامية متكاملة حول كلّ ما يتعلّق بالتظاهرة، بدءاً من برنامج العروض والورش واللقاءات، وصولاً إلى إتاحة الصور للصحافيّين”.موظفو بن تركي يعرقلون تحضيرات المهرجانوبعيدا عن الجوانب الفنية والتقنية للتظاهرة، أكدت مصادر من داخل محافظة المهرجان بأن مسؤولة ملحق الديوان الوطني للثقافة والإعلام بوهران، قامت يوم أمس بمنع عمال مديرية اللوجستيك التابعة للمهرجان من دخول قاعة سينما المغرب، التي كان من المقرّر أن تحتضن اليوم الأربعاء فعاليات حفل الإفتتاح الرسمي للمهرجان. وهو ما تم رفع شكوى بشأنه أمام الوزير شخصيا، ليتم حل الموضوع بعد تدخّل من والي الولاية ورئيس بلدية وهران ليتم حل المشكل الذي تسبب في تعطيل التحضير التقني لحفل الإفتتاح.الصعوبات المالية تطفو إلى السطح

للإشارة فقد استقبل مطار الجزائر اليوم الأربعاء، عدد كبير من نجوم السينما العرب، على غرار نجم الكوميديا المصري “محمد هندي”، والمخرج المتميز “خالد يوسف” والممثلة القديرة “عفاف شعيب” والفنانة السورية “شكران مرتجى” والممثل وعازف القيتار”هاني عادل”.. الى جانب عدد كبير من الإعلاميين العرب، و سيشهد المهرجان مشاركة 38 فيلما سينمائيا في المنافسات الرسمية، منها 10 أفلام روائية طويلة و14 فيلما وثائقيا و14 فيلما روائيا قصيرا. فيما ستكرم الدورة 11 للمهرجان ثلاثة من كبار الأسماء في السينما الجزائرية والعربية ويتعلق الامر بالفنانة المصرية الراحلة “شادية” والمخرجين الجزائريين الراحليين “فاروق بلوفة” و”محمد زموري”.

والجدير بالذكر أن حفل افتتاح المهرجان، سيكون وفي سابقة في تاريخ المهرجان من تقديم الممثلين “حسان كشاش” و “سارة لعلامة”، الذين تطوعا لتقديم الحفل مجانا ودون مقابل، وذلك دعما لمحافظة المهرجان التي لم تخفي خلال الندوة الصحفية التي عقدتها في وهران منذ أيام الصعوبات المالية التي واجهتها هذه السنة بسبب سياسة التقشف المفروضة على قطاع الثقافة .