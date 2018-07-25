هذه هي التخصصات الجامعية الاكثر طلبا من قبل الطلبة الجدد

بدا الناجحون في شهادة البكالوريا في التفكير و اختيار تخصصاتهم حيث اتجه العديد منهم الى مراكز خاصة اين يلتقون اساتذة و مختصين للتشاور حول التخصصات المتاحة و التي يميل اليها كل طالب.فالبعض منهم متردد جدا في اختيار الشعبة التي ستكون بمثابة الخطوة الاولى نحو عالم الشغل و التي ستضمن له مكانه في المجتمع, فدور الاهل و الاساتذة في الاختيار مهم , فقد توجه الجزء الاكبر منهم الى كلية الاعلام و الاتصال و الجزء الاخر الى كلية العلوم الاقتصادية.