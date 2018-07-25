هذا هو أجمل هدف في مونديال روسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الأربعاء إن هدف المدافع الفرنسي بنجامان بافار في مرمى الأرجنتين (4-3) في الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، كان الاجمل في المسابقة.

وسجل بافار الهدف بتسديدة على الطائر من خارج المنطقة مستغلا تمريرة عرضية من لوكاس هرنانديز اسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للمرمى الأرجنتيني مدركا التعادل 2-2 قبل أن يحسم منتخب بلاده النتيجة 4-3.وتفوق بافار عقب استفتاء جماهيري على الموقع الرسمي للفيفا، امام الكولومبي خوان كينتيرو (في مرمى اليابان في دور المجموعات) والكرواتي لوكا مودريتش (في مرمى الأرجنتين في الدور الأول).

وكان هدف بافار (22 عاما) نقطة تحول في مشوار الفرنسيين في العرس العالمي الذي توجوا بلقبه للمرة الثانية في تاريخهم بالفوز على كرواتيا في المباراة النهائية 4-2 في 15 جويلية الحالي.