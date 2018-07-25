نشرية جوية خاصة : ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يفوق 48 درجة في 5 ولايات

حذّرت نشرية خاصة لديوان الأرصاد الجوية ، اليوم الأربعاء ، من استمرار موجة الحرّ على مناطق الصحراء الوسطى والجنوب الغربي للوطن ومنطقة الواحات ، حيث تتجاوز درجات الحرارة الـ48 درجة مئوية محليا.

وتشمل النشرية الجوية الخاصة الولايات التالية: تندوف ، أدرار ، شمال تمنراست، ورقلة ، وجنوب غرداية ، وتستمرّ مدّة صلاحيتها إلى غاية يوم الجمعة 27 جويلية في حدود الساعة السادسة مساء (18:00).

وكان الديوان الوطني للأرصاد الجوية قد أصدر نشرية خاصة أكد فيها استمرار ارتفاع درجات الحرارة بمنطقتي الصحراء الوسطى والجنوب الغربي للبلاد إلى غاية مساء اليوم الأربعاء ، قبل أن يتمّ الإعلان عن امتدادها إلى غاية يوم الجمعة مع إضافة منطقة الواحات في النشرية الأخيرة.