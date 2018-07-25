تقنية جديدة لاكتشاف الأطعمة المغشوشة

أبتكر علماء إسبان تقنية جديدة ، وهي عبارة عن جهاز فريد أطلقوا عليه اسم "اللسان الاصطناعي" يساعد على اكتشاف الأطعمة المغشوشة أو غير الطبيعية.

وأوضح العلماء من "جامعة فالنسيا" الإسبانية ، أن الجهاز يعتمد على تقنية " فولتاميتري" للتحليل الكهروكيميائي ، مزودا بحساسات خاصة تستشعر المواد الكيميائية والطبيعية في الأطعمة، وترسل بياناتها إلى جهاز الكمبيوتر ليحلل نسب تلك المواد وتركيباتها.

وأكد الباحثون أهمية هذا الجهاز في اكتشاف أي مادة غير طبيعية قد يضيفها المصنع إلى الأغذية التي تباع للعامة في المحلات التجارية، كالمحليات الصناعية، أو محاليل السكر التي يضيفها البعض ليغشوا بها العسل .. كما سيساهم هذا الاختراع في اكتشاف نسب المبيدات الحشرية والمواد السامة الموجودة في بعض الخضار والفواكه التي تطرح في الأسواق.