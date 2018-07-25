تضامن كبير مع جزائرية بتونس

أكدت السيدة الجزائرية التي تعرضت لسرقة أموالها وأغراضها الخميس الماضي في تونس، وبُثُ لها فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هبة رعايا جزائريين وتونسيين خففت عليها وطأة الأزمة التي لم تتوقعها في أول زيارة لها إلى تونس للعلاج.

وقالت السيدة خلاف جميلة لـ" الخبر" التي زارتها في مقر إقامتها أنها وصلت إلى تونس يوم الخميس الماضي للعلاج، لكن حقيبتها التي تحوي أغراضها ومبلغا من المال يقدر بـ 500 يورو اختفت حال وصولها إلى محل لشراء قارورة ماء "وضعت الحقيبة وطلبت قارورة ماء بسبب العطش والحرارة، فتحت القارورة وشربت ودفعت الثمن لصاحب المحل، وحين هممت بالمغادرة لم أجد الحقيبة".

وأكدت المتحدثة أنها توجهت بعدها إلى مقر السفارة الجزائرية في تونس، حيث رفض البواب السماح لها بمقابلة أي مسؤول: بعدها عدت إلى شارع بورقيبة، كنت أمشي وابكي إلى أن تجمع حولي شاب وشابة لسؤالي عن مشكلتي، وطلبوا تصوير فيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي لتوصيل رسالتي".

وأضافت السيدة جميلة خلاف أنها تفاجأت بعد إقامتها في فندق الجنوب البسيط الواقع في نهج السودان قرب محطة برشلونة وسط العاصمة التونسية بمقدم شخصان سلما لها ظرفا من السفارة به مبلغا من المال، إضافة إلى تبرعات أفراد من الجالية الجزائرية في تونس وتونسيين قدموا إلى الفندق لتقديم يد المساعدة لها.

وتأمل السيدة جميلة التي وتعاني من مشاكل اجتماعية في الجزائر، وتم التكفل بها في فندق، من إتمام العلاج يوم الأربعاء المقبل والعودة إلى بيتها في منطقة بئر التوتة، حيث تعهد ناقلون بتوصيلها إلى الجزائر.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية سفيان الزعق لـ" الخبر" ان "ما حدث للسيدة الجزائرية جريمة حق عام ومصالح الداخلية ستتحرك لإرجاع حق السيدة"، مشيرا إلى أن " أمن الإخوة الجزائريين هو من أمن التونسيين، وهم في بلدهم وواجبنا الحفاظ على حقوقهم".