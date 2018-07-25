التلميذة ماجوج أمال ذات الإعاقة البصرية تحصلت على المرتبة الأولى وطنيا في شعبة اللغات الأجنبية بمعدل 17.15

معدلات المتفوقين تراوحت بين 17.41 و 14.46.

تحصل 176 تلميذا من ذوي الاحتياجات الخاصة من بين 258 متمدرسا على شهادة البكالوريا 2018، وهو ما يمثل نسبة جيدة تعكس الجهود التي بذلها هؤلاء التلاميذ و معلميهم، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

وأوضح البيان، أن التلميذة ماجوج أمال ذات الإعاقة البصرية من ولاية الجزائر تألقت بحصولها على المرتبة الأولى وطنيا في شعبة اللغات الأجنبية بمعدل 17.15، مبرزا في نفس الوقت أن معدلات المتفوقين تراوحت بين 17.41 و 14.46.