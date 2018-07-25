السفارة الفرنسية تتعهد بتسهيل حجز مواعيد الفيزا

أعلنت السفارة الفرنسية بالجزائر أن تسجيلات مواعيد طلب تأشيرة الفيزا، متاحة بشكل يومي عبر موقعها ” في آف آس غلوبال” حيث يستقبل يوميا من 1000 إلى 1500 موعد ؛ وردت السفارة في بيان لها عن الشكاوى التي تتحدث عن صعوبة حجز المواعيد وتعطلها، حيث يواجه رواد المواقع صعوبة في التسجيل عبره، موضحة أن المتعامل ” في آف آس غلوبال” يواجه ضغطا كبيرا نظير الطلبات الكثيرة، التي تصله بشكل يومي، حيث أن القنصلية العامة و متعامليها يسعون إلى إيجاد الحلول التقنية، التي تسهل عملية التسجيل.

القراءة من التحرير