السلطات الفرنسية تحقق في تصريحات لـ "علي بلحاج"

كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، أن سلفه مانويل فالس، قدم شكوى بشأن تصريحات صادرة عن علي بلحاج القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر.وأكد كولومب أن التصريحات التي نقلها فالس لوكيل الجمهورية في فرنسا والمنسوبة لبلحاج، تتعلق بأقوال معادية للسامية وأخرى معادية للجمهورية الفرنسية. وقال كولومب إن المادة 40 من القانون الفرنسي تفرض على قصر الإليزيه تبليغ وكيل الجمهورية بالقضايا التي تكون مشابهة لقضية بلحاج، الذي تحرك بشأنه وزير الداخلية السابق وأبلغ حول فيديوهات مس فيها بلحاج الدولة الفرنسية. وجاء كلام كولومب خلال إدلائه بشهادته أول أمس أمام اللجنة البرلمانية للرد على اتهامات بتستره على قضية اعتداء ألكسندر بينالا، مسؤول أمن الرئيس إيمانويل ماكرون، على متظاهرين والفيديو الذي وثق حادثة الاعتداء وأثار جدلا واسعا في فرنسا في الأيام الأخيرة.

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