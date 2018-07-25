القنوات الناقلة لمباراة السيتي و ليفربول
ستكون الأنظار موجه اليوم على مباراة مانشستر سيتي و ليفربول المقامة في الولايات المتحدة في الجولة الودية استعدادا للموسم القادم
و سيكون اللقاء على الساعة 1 ليلا بتوقيت الجزائر و على موعد جديد من ظخرو رياض محرز بقميص السيتي
و سيكون اللقاء على الساعة 1 ليلا بتوقيت الجزائر و على موعد جديد من ظخرو رياض محرز بقميص السيتي
و أن أبرز القنوات الناقلىة لهذا الللقاء الذي يجمع بين ليفربول بقيادة صلاح و مانشستر سيتي بقيادة رياض محرز هم :
BEIN SPORTS ARA HD 2
ARENA SPORTS 3
قناة ليفربول الرسمية
SKY SPORTS ITALIA 1 HD . sky calcio
3 SPORT TV البرتغالية
شاركنا رأيك