اتحاد الكرة المصري يُؤكد رغبته في انتداب خليلوزيتش

أدرج الإتحاد المصري لكرة القدم إسم الناخب الوطني الأسبق وحيد خليلوزيتش، ضمن قائمة مُصغّرة يتنافس تقنيوها لِتدريب فريق أبناء النيل.

ويتسابق خليلوزيتش للإشراف على العارضة الفنية لِمنتخب مصر، رفقة المكسيكي خافيير أغيري (59 سنة)، والإسباني كيكي سانشيز فلوريس (53 سنة)، والكولومبي خورخي لويس بينتو (65 سنة).

ويوجد وحيد خليلوزيتش (66 سنة) في وضعية “بطالة”، منذ إقالته من تدريب منتخب اليابان مطلع أفريل الماضي. مثلما لا يُدرب التقنيون الثلاثة الآخرون (أغيري وفلوريس وبينتو) أيّ نادٍ أو منتخب في الفترة الراهنة.

وقال الإتحاد المصري لكرة القدم في أحدث بيان له، إنه شكّل لجنة ثلاثية تضم اللاعبَين الدوليَين السابقَين مجدي عبد الغني وحازم إمام والحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح، لِدراسة ملفات التقنيين الأربعة المُشار إليهم، والحسم في إسم الناخب الوطني الجديد، خلفا للتقني الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي فضّل اتحاد الرئيس هاني أبو ريدة عدم تجديد عقده، بِسبب نكسة “الفراعنة” في المونديال الروسي.