الحماية المدنية تنفي نشر مسابقات توظيف

فندت المديرية العامة للحماية المدنية، الأربعاء، الأنباء المتداولة بخصوص فتحها مسابقة للتوظيف على مستوى مصالحها، مشيرة إلى أن صفحات مزورة على مواقع التواصل الإجتماعي نشرت إشاعات باسمها.

وفي بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أفادت مديرية الحماية المدنية أنه “تم نشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي غير الرسمية بأن المديرية العامة للحماية المدنية قد فتحت مسابقة التوظيف بسلك الحماية المدنية وعلى هذا فإن المديرية العامة للحماية المدنية تنفي وتكذب هذه الشائعات التي نشرت”.

وذكرت المديرية أنها “تعلم الشباب الذي يريد الالتحاق بسلك الحماية المدنية أنه في حالة فتح مسابقة التوظيف فأنه سوف يتم نشر شروط ومواعيد المسابقة على الصفحات الرسمية للمديرية العامة للحماية المدنية”.

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