إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بأدرار

سّلم إرهابي نفسه، صباح الأربعاء، للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الأمر يتعلق بالمسمى “المهري يورو” المدعو “الحيمر” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016.

وأضاف البيان أن الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوئين، مشيرا إلى أن العملية تمت في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية المتواصلة لقوات الجيش الوطني الشعبي.

وفي نفس السياق وبفضل الاستغلال الفعال للمعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي أربعة عشر (14) عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة، في حين ضبطت مفرزة أخرى بعين قزام، مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقية مضخية وكمية من الذخيرة ومركبتين (02) رباعيتي الدفع.

من جهة أخرى وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة، مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ(17) قنطارا من مادة التبغ، في حين أحبط حراس السواحل ببني صاف، محاولة هجرة غير شرعية لـ(19) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.