بالفيديو.. “مبولحي” يصنع الحدث في مأدبة عشاء “سعودية – إماراتية”

ظهر الدولي الجزائري، رايس مبولحي وهو يتناول “المشوي” بالأرز، خلال مأدبة عشاء من تنظيم “الإتفاق” السعودي و”بني ياس” الإماراتي.

وقام لاعب الإتفاق، محمد الكويكبي بوضع فيديو لـ”الرايس” وهو يتناول العشاء بهدوء بعيدا عن الأضواء، قائلا له :”مبولحي.. خروف، خروف”.

وأثار الفيديو الحدث، لعدم إظهار صاحب الـ32 عاما لأي ردة فعل تجاه زميله، في لقطة تُبين عقليته الفريدة من نوعها.

ويمتلك “مبولحي” شعبية كبيرة وسط رفقائه في “الإتي”، والذين يؤكدون دائما في كل مرة بأنه شخصية مُحترفة بكل ماتحمله الكلمة من معنى.